ABD’ye yumurta ihracatı hazırlığı

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

ABD’nin 15 bin tonluk yumurta talebi gözleri, iç piyasada kanatlı eti ve yumurta fiyatlarına çevirdi. Yılbaşından bu yana toptanda adet başına 50 kuruş artan yumurta fiyatları, ‘daha da yükselir mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Sektör temsilcilerine göre stoklar ve kapasiteler yeterli ve endişelenecek bir durum yok. ABD’nin Türkiye’den istediği 15 bin ton yumurta ihracatı için 4 firmanın Bakanlıktan onay aldığını kaydeden YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, bu durumun iç piyasada arzı düşürerek fiyatları artıracak algısının yersiz olduğunu söyledi. Afyon, “Şuan ABD’nin talep ettiği 15 bin ton yumurtayı 4 firma arasında bölüşecek. İhraç etmek isteyen firma sayısı arta bilir” diye konuştu.

“Yüzde 15-25 arası değişen ihracat için yeterliliğimiz var” diyen Afyon şöyle devam etti; “İç piyasanın ihtiyacını karşılıyoruz, bu üretimden fazlasını Körfez’e, Uzak Doğu’ya veya Avrupa Birliği’ne (AB) gönderiyoruz. 15 bin tonluk bir talep var. O paketi karşılamak üzere hazırlığımız var ve yeterli miktarda üretimimiz mevcut. ”

4 firma ihracat onayı aldı

Afyon, geçen yıl 55 ülkeye 200 bin ton yumurta ihraç ettiklerini kaydederek, karşılığında 463 milyon dolar ihracat geliri elde ettiklerini, bu yıl da geliri ise 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, ABD’ye yumurta ihracatı için 4 Türk firmasının Bakanlıktan onayı aldığını kaydetti.