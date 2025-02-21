AB'nin LNG terminalleri 2024 yılında yarı kapasitesinin altında çalıştı

AA muhabirinin Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) yayımladığı LNG raporundan derlediği bilgilere göre, AB'nin LNG terminallerinin kullanım oranın 2023'te yüzde 58 olarak kayıtlara geçmişti.

"AB ülkelerinin LNG terminallerini kullanım oranı geçen yıl yüzde 42'ye kadar düştü"

Geçen yıl ise söz konusu terminallerin kullanım oranı yüzde 42'ye düştü. AB'nin LNG terminallerinin yarısı bazı yeni FSRU'lar (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) dahil olmak üzere yüzde 40'ın altında kullanım oranına sahip oldu.

Almanya'da Mukran FSRU'nun kullanım oranı geçen yıl yüzde 8 olurken, Yunanistan'da Alexandroupolis FSRU yüzde 9, İtalya'da Toscana FSRU yüzde 18, Hollanda'da Eemshaven FSRU yüzde 34 ve Finlandiya'da Exemplar FSRU yüzde 38 kullanım oranına sahip oldu.

İspanya'daki Barcelona LNG Terminali'nin kullanım oranı geçen yıl yüzde 12'de kalırken, İspanya'da El Musel LNG Terminali yüzde 14, Yunanistan'da Revithoussa LNG Terminali yüzde 22 ve Belçika'da Zeebrugge LNG Terminali yüzde 33 oranında kullanıldı.

IEEFA'nın raporunda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri hala yeni LNG ithalat terminallerine yatırım yapmayı planlamaktadır. IEEFA, bu durumun Avrupa'nın 2030 yeniden gazlaştırma kapasitesinin ortalama yüzde 30 kullanım oranına sahip olmasıyla sonuçlanabileceğini tahmin etmektedir. Yeni LNG ithalat projeleri devreye girdikçe ve gaz tüketimi düşmeye devam ettikçe, IEEFA Avrupa'nın 2030 yeniden gazlaştırma kapasitesinin o yılki LNG talebinin üç katından daha fazla olacağını tahmin etmektedir."

Fransa, Rusya'dan LNG ithalatında başı çekiyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, 2022'deki enerji krizinin başlangıcında Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini garanti altına almak için planlar üzerinde çalıştığını anımsattı.

Jaller-Makarewicz, o dönem kaynak çeşitlendirmenin gerekli olduğunun düşünüldüğünü belirterek, bu kapsamda LNG ithalatının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına ilişkin hedefler olduğunu ifade etti.

Söz konusu politikaların LNG talebi üzerinde yaratabileceği etkinin dikkate alınmadığının altını çizen Jaller-Makarewicz, "Geçen hafta Alman Deutsche ReGas şirketi, Şubat 2024'ten bu yana faaliyet gösteren FSRU Energos Power'ın kira sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bu terminal ülkedeki özel sektör tarafından finanse edilen tek FSRU terminaliydi. Deutsche Regas'ın yönetici ortağı Ingo Wagner, bu adımı atmak zorunda kalmaktan üzüntü duyduğunu söyledi. Bunun nedeni ise hisselerinin tamamı hükümete ait olan Deutsche Energy Terminal GmbH'nin (DET) 'yıkıcı fiyat politikası.' DET toplam dört LNG gemisi işletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa, Avrupa'da Rus LNG ithalatının yüzde 39'unu gerçekleştirerek Rus LNG'sinin en büyük ithalatçısı konumunda"

Jaller-Makarewicz, AB'nin geçen yıl Rus LNG ithalatını bir önceki yıla göre yüzde 18 artırdığına dikkati çekerek, "Fransa, Avrupa'da Rus LNG ithalatının yüzde 39'unu gerçekleştirerek Rus LNG'sinin en büyük ithalatçısı konumunda bulunuyor. İspanya ve Belçika Avrupa'nın ikinci ve üçüncü en büyük Rus LNG ithalatçılarıdır, ancak her ikisi de ülkeden ithalatlarını azaltırken, Fransa yüzde 81 oranında arttırmıştır. Fransa'da bulunan Dunkerque LNG terminali AB'nin Rus LNG ithalatının yüzde 27'sini oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

IEEFA raporuna göre, Avrupa'da 9 LNG terminali projesi ya ertelenmiş ya da iptal edilmiş durumda. Ancak buna rağmen yeni yatırımlarla geçen yılın sonunda 334,5 milyar metreküp olan yeniden gazlaştırma kapasitesinin 2028 itibarıyla 400 milyar metreküpü geçmesi bekleniyor.

AB ülkeleri 2022'de LNG ithalatına 110 milyar Euro'dan fazla harcama yapmıştı. Bu rakam 2023'te 62 milyar Euro'ya yakın olarak hesaplanmıştı. Geçen yıl için LNG ithalatına harcanan tam tutar ise henüz açıklanmadı.