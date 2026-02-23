AB'nin "Made in Europe" planında üye ülkeler arasında anlaşmazlık çıktı!

Avrupa Komisyonu Yürütme Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Avrupa sanayisini canlandıracak olan yeni politikaların tanıtımı ileri bir tarihe çekildi.

Sözcü, yapılan müzakerelerin ardından Sanayi Hızlandırıcı Yasası (Industrial Accelerator Act - IAA) kapsamındaki düzenlemelerin 4 Mart tarihinde kamuoyuna sunulacağını resmen duyurdu.

Ertelenmenin perde arkasında "kapsam" krizi var

Bu gecikmenin temel sebebi, yasanın hangi sektörleri "stratejik" olarak kabul edeceği ve desteklerin nasıl dağıtılacağı konusundaki fikir ayrılıkları.

Brüksel koridorlarından sızan bilgilere göre, özellikle yeşil teknoloji ve geleneksel sanayi devleri arasındaki teşvik dengesi, üye ülkeler arasında sert tartışmalara yol açıyor.

AB'nin küresel cevabı: Made in Europe

"Made in Europe" planı, özellikle ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) ve Çin’in devlet destekli sanayi politikalarına karşı Avrupa’nın en büyük savunma mekanizması olarak kurgulandı.

Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) ile birlikte, tedarik zincirlerinin yerelleştirilmesi, stratejik ham maddelere erişimin güvence altına alınması, Avrupa içindeki üretim hatlarının bürokrasiden arındırılarak hızlandırılması hedefleniyor.

4 Mart: Avrupa sanayisi için dönüm noktası

Séjourné’nin ofisi tarafından verilen 4 Mart tarihi, yatırımcılar ve sanayi devleri için yeni "D-Day" (Karar Günü) olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, bu tarihe kadar yapılacak teknik çalışmaların, Avrupa'nın küresel pazardaki rekabet gücünü önümüzdeki on yıl boyunca nasıl şekillendireceğini belirleyeceğini vurguluyor.