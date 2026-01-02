AB’nin sınırda karbon vergisi başladı

AB, düzenlemeyle adil rekabeti ve karbon kaçağını önlemeyi hedeflerken, birçok ülke uygulamayı korumacı buluyor. ABD, düzenlemenin transatlantik ortaklar arasında ciddi ticaret engelleri oluşturacağını savunarak AB’ye yasayı geri çekmesi yönünde baskı yapmıştı.

Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika da AB’nin düzenlemesine karşı çıkarak bunun korumacılık anlamına geldiğini savundu. Bazı ülkeler ise CBAM’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumuna ilişkin soru işaretleri dile getirdi. AB’nin, Fas gibi kimi önde gelen tedarikçileri uyum yönünde önemli adımlar atarken, Mısır, SKDM için AB’den muafiyet talep eden ilk ülke oldu. Uygulama, AB’nin en büyük pazarı olması dolayısıyla Türkiye açısından da kritik önem taşıyor.