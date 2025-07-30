  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB'nin yeni finansman aracı SAFE'ye 18 ülkeden başvuru
Takip Et

AB'nin yeni finansman aracı SAFE'ye 18 ülkeden başvuru

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin savunmasını güçlendirmek amacıyla kurulan ve 150 milyar avroluk finansman sağlayan yeni mali araç Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) 18 üye ülkenin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'nin yeni finansman aracı SAFE'ye 18 ülkeden başvuru
Takip Et

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni finansman aracı SAFE'ye Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Finlandiya'nın başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 18 üye ülkenin toplamda 127 milyar avroluk finansman talebinde bulunduğu belirtilerek, son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, SAFE'ye yönelik "yoğun ilginin" Birliğin güvenlik ve savunma alanlarındaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Kubilius, AB ülkelerinin Avrupa'nın güvenliğini artırma çabalarını desteklemekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "SAFE, daha güvenli ve birleşik bir gelecek için savunma hazırlığımızı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızın bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun martta duyurduğu "ReARM Europe" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

SAFE ise AB savunmasını güçlendirmek için 150 milyar avroluk finansman içeriyor.

Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacakNuman Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacakGündem
Bakan Işıkhan: Sendikalar zam teklifimizi kamuoyuna farklı aksettirdiBakan Işıkhan: Sendikalar zam teklifimizi kamuoyuna farklı aksettirdiEkonomi

 

Ekonomi
Hindistan'dan ABD'nin gümrük vergisi kararına yanıt
Hindistan'dan ABD'nin gümrük vergisi kararına yanıt
Bakan Işıkhan: Sendikalar zam teklifimizi kamuoyuna farklı aksettirdi
Sendikalar zam teklifimizi kamuoyuna farklı aksettirdi
CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak: Haziranda gerçek işsiz sayısı 13.4 milyona çıkarak rekor kırdı
CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak: Haziranda gerçek işsiz sayısı 13.4 milyona çıkarak rekor kırdı
SEDDK hak sahiplerince aranmayan para sınır tutarlarını revize etti
SEDDK hak sahiplerince aranmayan para sınır tutarlarını revize etti
Manisa TSO yatırımcılara teşvik çağrısında bulundu
Manisa TSO yatırımcılara teşvik çağrısında bulundu
Bankalardan 6 ayda 422 milyar lira kâr
Bankalardan 6 ayda 422 milyar lira kâr