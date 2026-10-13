AB’ye e-ihracatta yeni dönem: Türk firmaları için 1 Kasım’da zorunluluk başlıyor

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Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ülkelerine internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren Türk işletmelerine, ürün bilgilerini yeni gümrük sisteminin gerekliliklerine göre güncellemeleri çağrısında bulundu. Yeni uygulamayla gümrük süreçlerinde ürün bilgilerinin kontrolünün kolaylaştırılması ve gönderilerin takibinin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin 9 Ekim tarihli duyurusunda, uygulamanın 1 Temmuz’dan bu yana gönüllü olarak kullanıldığı, kasım ayıyla birlikte zorunlu aşamaya geçileceği belirtildi.

AB’ye satış yapan Türk şirketlerine yeni gümrük zorunluluğu

Yeni sistemde, internet üzerinden sipariş edilen ürünün hem satış platformundaki kaydı hem de üretici tarafından kullanılan tanımlama bilgisi gümrüğe aktarılacak.

Ürün satış ve üretici kodları gümrükte beyan edilecek

M-PID: Satıcının internet sitesinde veya dijital pazar yerinde ürünü tanımlamak için kullandığı kod. NS-PID: Üreticinin ya da tedarikçinin ürüne verdiği model, parça veya ürün numarası. AB’ye yönelik mesafeli satışlarda M-PID ve NS-PID bilgilerinin gümrük verilerinde yer alması zorunlu olacak.

Örneğin bir satıcının internet mağazasında AYK-125 koduyla listelediği ayakkabının, üreticiye ait model numarasıyla birlikte beyan edilmesi gerekecek.

Barkodu olmayan ürünlere yeni barkod şartı getirilmiyor

Düzenlemede üçüncü ürün tanımlayıcısı olarak S-PID de bulunuyor. Bu kod, uluslararası kabul görmüş standartlara göre oluşturulmuş ürün numaralarını ifade ediyor. Küresel Ticari Ürün Numarası olarak bilinen KTÜN/GTIN, bu grupta yer alıyor.

Ürünün uluslararası standartlara uygun tanımlayıcısı varsa bu bilgi de bildirilecek; ancak düzenleme tüm ürünlere yeni barkod alınmasını zorunlu kılmıyor.

E-ihracat yapan şirketlere ürün kayıtlarını güncelleme çağrısı

İşletmelerin ürün kodlarını doğru ürünlerle eşleştirmesi, satış platformları ile gümrük kayıtlarında aynı bilgilerin kullanılmasını sağlaması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı, e-ihracat yapan şirketlerin zorunlu uygulama başlamadan önce dijital satış ve beyan süreçlerini gözden geçirmesini istedi.