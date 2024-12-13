Acemoğlu "Türkiye'de bu konuda umutluyum" deyip açıkladı: Baharı yaşayabiliriz

Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ekonomi ve siyasetin önemli isimlerini ‘İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli’den Ataşehir’e Konferansı’nda bir araya getirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğinde düzenlenen konferansın konuşmacılarından biri de Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’ydu. ANKA ve Medyascope'nun haberine göre Acemoğlu ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı özel oturumda, gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtladı.

"Dünyayı belirsizlik bekliyor"

Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Acemoğlu ‘dünyada önümüzdeki seneleri en iyi özetleyecek kelimenin ‘belirsizlik’ olduğunu’ belirterek “Belirsiz bir dünya bekliyor. Çünkü hem jeopolitik açıdan hem enflasyon açısından olsun hem de daha önemlisi yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var." dedi.

"Türkiye çok daha kötü durumda"

Acemoğlu "Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda. Son 15 sene ama daha da uzun bakarsanız 25-30 yıl içinde bu ekonomilerin üretkenliği düşük. Ürettikleri eski hızında değil. Daha eşitsiz bir dünya yaratıyor. Ücretler büyümüyor. Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor. Bunların hepsi verimlilik ve üretkenlik problemleriyle ilgili." ifadelerini kullandı.

"İlk adımı bireyler, şirketler ve yöneticiler atmalı"

Programda konuşan Daron Acemoğlu, yapay zekâ, jeopolitik ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerde büyük risklere rağmen karamsar olmadığını söyledi. Acemoğlu, bu alanların aynı zamanda önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, “Bu fırsatları ortaya çıkarmak, geliştirmek ve doğru kullanmak bizim elimizde. İlk adımı bireyler, şirketler ve yöneticiler atmalı. Yerel yönetimler ise insana en yakın hizmetleri sunan ve sorunları en iyi gözlemleyen yapılar olarak burada çok önemli bir rol oynayabilir” dedi.

"Türkiye’de umut vadeden bir kent yönetimi baharı yaşayabiliriz, bu konuda umutluyum"

Türkiye’de yerel yönetimlerin, merkezi yönetime kıyasla daha özgür bir hareket alanına sahip olduğunu vurgulayan Acemoğlu, bu durumun değişim ve yenilikler için önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirtti. Acemoğlu, “Yerel yönetimler, kentlere dair problemlerin çözümünde aktif ve yaratıcı yaklaşımlar sergileyebilir. Türkiye’de umut vadeden bir kent yönetimi baharı yaşayabiliriz. Bu konuda umutluyum” diye konuştu.

"İhracat yönü değişmeye başladı ve ortaya yeni bir sistem çıkıyor"

Daron Acemoğlu, daha sonra “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği” etkinliğinde konuştu. Acemoğlu, yapay zekânın hızla ilerleyen etkilerine dikkat çekerek, bu teknolojinin ekonomik ve sosyal alanlarda büyük değişimlere yol açacağını söyledi. Acemoğlu, “İhracat yönü değişmeye başladı ve ortaya yeni bir sistem çıkıyor. Ancak bu sancılı bir süreç olacak. Ticaret politikaları dönüşebilir çünkü 100 yılda bir gerçekleşecek yeni bir akımın içindeyiz. Özellikle bilgiyi nasıl aldığımız ve tüketeceğimiz tamamen değişecek. Yapay zekânın ne yapacağını henüz kimse bilmiyor. İyimserler de var, kötümserler de” dedi.