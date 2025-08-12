Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Aydınlar: Yatırımların geri dönüş süresi eskiyle kıyaslanmayacak kadar uzadı



Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, CNBC-e'ye sağlık sektöründeki yatırım koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yatırımların geri dönüş süresinin önceki yıllara kıyasla ciddi şekilde uzadığını belirten Aydınlar, mevcut durumda büyük ölçekli yapıların bu süreci yönetebildiğini, ancak tek hastaneler için sürdürülebilirliğin giderek zorlaştığını söyledi.

“Tek hastanelerin ayakta kalması her geçen gün daha zorlaşıyor”

Yatırım ortamının mevcut koşullarını değerlendiren Mehmet Ali Aydınlar, “Yatırımların geri dönüş süresi eskiyle kıyaslanmayacak kadar çok uzadı. Elimizde çok büyük bir yapı olduğu için yine de biz yatırım yapabilecek kabiliyete sahibiz. Ama tek hastanelerin ayakta kalması, bu işi sürdürebilmesi her geçen gün daha zorlaşıyor” dedi.

Ölçek ekonomisinin avantajlarından faydalandıklarını vurgulayan Aydınlar, enerji yatırımlarına da değinerek, “Yılbaşında devreye girecek 80 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Enerjimizin yüzde 75-80’ini kendimiz karşılıyor hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bayındır grubunun bünyemize katılması bizim için çok önemliydi”

Bayındır Hastaneleri’nin satın alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydınlar, bu adımın Ankara’daki varlıklarını güçlendirdiğini belirtti. Konuya ilişkin, “Bayındır köklü bir sağlık kuruluşu. Bizim için de çok önemliydi Bayındır grubunun bünyemize katılması. Ankara’da bir hastanemiz vardı, şimdi iki hastanemiz daha olunca Ankara’da daha güçlü konuma geldik. Şimdi yapacağımız şey mevcut durumu tespit edip kısa, orta ve uzun vadeli planları gerçekleştirmek. Bizim için değerli olan markalara yatırım yapıyoruz. Biz aslında organik büyümeyi seven bir grubuz. Bu tür iyi fırsatlar çıkarsa her zaman değerlendirmek isteriz” şeklinde konuştu.

“İyi bir stratejiniz yoksa hangi işi yaparsanız yapın zorlanırsınız”

Türk futbolundaki finansal yapıya da değinen Aydınlar, kulüplerin ciddi gelir artışı yaşamasına rağmen, kaynak kullanımının stratejik yönetilmesi gerektiğini dile getirdi. “Ciddi transfer harcamaları yapılıyor ama kulüplerin gelirleri de çok arttı. Doğru yönetirseniz, doğru projeksiyonlar yaparsanız başarılı sonuçlar alırsınız. İyi bir stratejiniz yoksa hangi işi yaparsanız yapın zorlanırsınız. Bütün mesele kaynakları doğru kullanmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.