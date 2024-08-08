Açık iş sayısı temmuzda yıllık bazda artarken, kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'un aylık "İstatistik Raporu"na göre, Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 0,99 artışla 1 milyon 570 bin 273 açık iş alındı.

İlk 7 ayda açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (620.696 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde oldu.

Kayıtlı işsiz sayısı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,66 düşüşle 2 milyon 368 bin 303 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 680 bin 951 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,7’si erkek, yüzde 52,3’ü kadın, yüzde 21,2’si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirme

İŞKUR aracılığıyla temmuz ayında yıllık yüzde 34,15 artışla 85 bin 215'i (yüzde 61,4) erkek, 53 bin 666'sı (yüzde 38,6) kadın olmak üzere 138 bin 881 işe yerleşme gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 829 bin 31 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Temmuz 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Temmuz 2024 döneminde 310.761 kadın, 298.856 genç, 23.192 engelli ve 146.944 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.