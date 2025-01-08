Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'un Aralık ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2024 yılının tamamında ise %4,15 düşüşle 2 milyon 566 bin 31 açık iş alındı.

Geçen yıl açık işlerin %99,1’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1.014.292 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Servis Elemanı (Garson)” meslekleri olarak belirlendi.

Kayıtlı işsiz sayısı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,46 düşüşle 2 milyon 239 bin 882 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 420 bin 451 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %49,2'si erkek, %50,8'i kadın, %19'u 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe Yerleştirme

İŞKUR aracılığıyla Aralık ayında 94 bin 299'u (%61,8) erkek, 58 bin 227'si (%38,2) kadın olmak üzere yıllık %9,82 artışla 152 bin 526 işe yerleşme gerçekleşti.

2024 yılının tamamında ise %17,58 artışla 1 milyon 453 bin 833 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

2024 yılında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR geçen yıl 555.921 kadın, 528.403 genç, 45.007 engelli ve 278.983 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.