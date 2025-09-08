Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'un Ağustos ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 1.615.885 açık iş alındı. Açık işlerin %98,5’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (565.082 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.

Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,97 düşüşle 2 milyon 301 bin 551 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 371 bin 977 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %47,6’sı erkek, %52,4’ü kadın, %21,4’ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe Yerleştirme

Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 72 bin 136’sı (%61,9) erkek, 44 bin 321’i (%38,1) kadın olmak üzere 116 bin 457 işe yerleşme gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.