Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı temmuzda geriledi

İŞKUR'un Temmuz ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 1.418.493 açık iş alındı. Açık işlerin %98,4’ü özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (494.801 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı” mesleklerinde belirlendi.

Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,87 düşüşle 2 milyon 229 bin 341 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 368 bin 303 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %48,4’ü erkek, %51,6’sı kadın, %21,8’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe Yerleştirme

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 88.937’si (%61,1) erkek, 56.609’u (%38,9) kadın olmak üzere 145.546 işe yerleşme gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 903.987 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Temmuz 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Temmuz 2025 döneminde 343.256 kadın, 303.975 genç, 29.760 engelli ve 175.477 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakamlarla ilgili X hesabından değerlendirmede bulundu.

Işıkhan şu mesajları verdi:

"Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için işgücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz.

Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik.

2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.

1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarımızı artırmaya devam edeceğiz. "