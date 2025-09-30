  1. Ekonomim
TÜRK-İŞ, eylül ayı açlık sınırının 27 bin 111 TL’den 27 bin 970 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Açlık sınırı 28 bin TL'ye yaklaştı
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27 bin 111 TL'den 27 bin 970 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 91 bin 109 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 36 bin 304 TL ’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,17 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 41,05 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,95 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık artış oranı ise yüzde 32,67 oranında oldu.

