Açlık sınırı haziranda 10 bin 373 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının Haziran'da aylık yüzde 0.10 arttığını, yıllık artışın ise yüzde 62.30 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir aile için Haziran ayında açlık sınırı 10,373 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 33,789 TL'ye yükseldi.

Raporda hane gelirinin ortalama yüzde 22.8'inin gıdaya ayrıldığı, en düşük yüzde 20'lik gelir diliminde olan hanelerin gıdaya ayırmak zorunda kaldıkları payın yüzde 35.8'e çıktığına dikkat çekildi.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 13,471 TL'ye yükseldi.

Açıklamada "Para ve maliye politikalarında Türkiye'nin rasyonel zemine dönme seçenekleri uygulanırsa, tercihlere bağlı olarak, bu politika dönüşleri ile kişi başına fiili bireysel tüketimin düşmesi söz konusu olabilecektir" denildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verileri öncesi açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.