Adabank'ın devrine onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Adabank'ın AHL Ahlatcı Finansal Yönetim tarafından devralınmasına onay verdi.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.”