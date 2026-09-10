Adalet Bakanı Gürlek: Borsadaki manipülatif işlemler karşılıksız kalmayacak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Gürlek'in yürütülen son soruşturmalar ve gündemdeki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalar aktarıldı.

Gürlek, borsadaki işlem hacminin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğüne dikkati çekti, mağduriyet yaşayan yatırımcılara ilişkin konuların değerlendirildiğini ve SPK ile koordinasyon içinde takip edilen süreçlerin bulunduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, borsaki manipülatif işlemlere ilişkin olarak, “Suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Gürlek, “Elbette piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi de önemli. Çünkü borsada çok sayıda yatırımcı ve vatandaşımız var” diye ekledi.