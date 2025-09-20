Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek banka promosyonu belli oldu

Adalet Bakanlığı çalışanları için maaş promosyonu netleşti. Adalet Bakanlığı personeline 99 bin 500 TL maaş promosyonu verilecek. Buna ek olarak 100 bin TL'lik avans hesabı 3 taksit olacak şekilde kullanılabilecek. Anlaşma Vakıfbank ile 3 yıl geçerli olacak şekilde yapıldı.

Promosyonda mutabakata varıldı

Adalet Bakanlığı promosyon sürecini tamamladı. Vakıfbank ile devam eden pazarlık sürecinde 99 bin 500 TL'lik rakamda mutabakata varan Adalet Bakanlığı, maaş promosyonuna ek olarak 3 taksitli 100 bin TL'lik avans hesap kazanımını da personellere sunmuş olacak.

Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

İmzaların atılmasının ardından taraflarca belirlenen promosyon bedelinin 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde ödenmesi bekleniyor.

Sendikanın teklifi neydi?

Adalet Sen'in yeni promosyon için talepleri de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'na resmi teklif ileten sendika, isteklerini şu şekilde sıralamıştı:

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.