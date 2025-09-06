Adalet Bakanlığı çalışanlarının banka promosyonunda son teklif yapıldı!

Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışanların 3 senede yenilenen banka promosyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 210 bin personelin faydalanacağı promosyon için banka son teklifini yaptı.

Bankalar tekliflerini sundu

Bakanlık ile bankalar arasındaki ihale 18 Ağustos tarihinde yapıldı. İhaleye katılan bankalar kapalı zarflar ile tekliflerini sunmuştu. Teklifler 35 ila 75 bin TL arasında değişiyor. Bankalar ile bakanlık arasındaki görüşmeler 1 saat sürdü. Söz konusu görüşmenin ardından en yüksek rakamı Vakıfbank 90 bin lira ile verdi.

Önerilen promosyon beklentileri karşılamadı

Bakanlık teşkilatının 300 bin liralık beklentisi karşılanmadığı için henüz nihai imzalar atılmadı. İhale kapsamında en yüksek teklifi sunan Vakıfbank ile bakanlık yetkilileri arasındaki görüşmeler devam etti.

Bakanlık 100 bin liranın üzerinde promosyon istiyor

Yetkililer ile banka arasındaki görüşmede 90 bin lira olan teklifin 120 bin liraya çıkarılması talep ediliyor. Banka 90 bin liralık teklifini 97 bin liraya kadar çıkardı. Ancak bakanlık yetkilileri bu rakamı yeterli bulmadı. Son bilgilere göre bakanlık promosyon rakamını 100 bin liranın üzerine çıkarmak için pazarlıklarına devam ediyor.