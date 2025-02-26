‘Adalet ölürse, devlet ölür’

İREM CEYLİN DEMİRCAN/İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle polis eşliğinde ifade vermeye götürülen ve yurt dışına çıkma yasağı konulan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’a destek verdi.

EBSO’nun şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Hz. Ömer ve Fatih Sultan Mehmet’in sözlerini hatırlatan Gökçüoğlu, “Bazen çok konuşmaktansa susmanın da faydalı mesaj olduğunu düşünüyorum. İstanbul’u fethederek çağ değiştiren Fatih Sultan Mehmet Han, ‘Aklı öldürürsen ahlak da ölür, akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür’ demiştir. Dinimizce adaletin temsilcisi Hz. Ömer ise ‘Adalet mülkün temelidir. Adalet ve hukuk olmazsa hiçbir güven sağlanamaz” dedi.

Anayasa’nın 26. maddesi 1. fıkrasına göre herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu şekilde açıklamak ve yayınlamak hakkına sahip olduğunu söyleyen Gökçüoğlu, “Bu fikir alma veya vermek serbestliğini de kapsar. EBSO’ya bağlı yaklaşık 6 bin sanayicinin meclis başkanı olarak yapılan eleştiri ve tespitler, kişileri, kurumları ve ülke idarecilerini samimi özeleştiri yaptıkları zaman gelişme başarılarının arttığını düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinin lokomotifi olan iş aleminin herkesin bildiği, yaşadığı ve tüm medyada açıkça yayınlanan konuları içeren konularda konuşmaları gerekçesiyle, bugüne kadar hiç yaşanmamış şekilde, adliyede uygun olmayan görüntülere ve yurtdışı yasağına tanık olduk. Yurtiçi ve yurtdışı finans çevreleri, yatırımcı kuruluşlarda oluşabilecek geleceğe güvensizlik ve motivasyon kaybının çok uzun yıllar boyunca silinemeyeceği endişesini taşıyorum. Bu durumun alınacak önlemler ve çalışmalar ile acilen giderilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Yorgancılar: Mevcut para politikası sürmezse enflasyon ve faiz iki katına çıkar

Toplantıda güncel ekonomik konular hakkında değerlendirmelerde bulunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Merkez Bankası’nın para politikasının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde enflasyon ve faiz oranlarının mevcut seviyenin iki katına çıkabileceğini dile getirdi.

Enflasyonun ekonomi gündemindeki en önemli konulardan biri olduğunu belirten Yorgancılar, Merkez Bankası’nın (MB) 2025 enflasyon hedefinin yüzde 24, üst sınırın yüzde 29 olduğunu hatırlatarak, “Bu rakam bir daha revize olursa o zaman politika faizlerinin yüzden 35’in altına inmesi mümkün olmaz. Eriyen sadece karımız değil. Rekabet gücümüz de gün be gün eriyor. Son 1 yıldır ısrarla altını çiziyoruz ki, bu kur politikası ile ihracatta rekabet şansımız kalmadı ve tek tek pazarlarımızı kaybediyoruz. Sanayiciler olarak fiyat tutturamıyoruz. MB’nin uygulamış olduğu para politikasının mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bundan taviz verilmemeli. Verildiği takdirde bu rakamların farklı boyutlarıyla karşı karşıya kalırız. Faiz ve enflasyon rakamlarının şu anki seviyenin iki katına kadar çıkacağı gerçeğini unutmamalıyız” dedi.

“Meseleleri mesele yapmak zorundayız”

Ekonomideki kötü gidişatın herkesin meselesi olması gerektiğini savunan Yorgancılar, “Adalet, hukuk, ekonomi üzerine konuşup tartışıp çözüm bulmak durumundayız. Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dediği gibi, meseleleri mesele yapmayıp ortada bırakırsak bu enflasyonun bedelini bizler sanayiciler, iş adamları ve vatandaşlar olarak hepimiz öderiz” diye konuştu.