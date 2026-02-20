Adana, Çanakkale ve Gaziantep’te sosyal konut kuraları bugün çekiliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut atılımı olarak gösterilen 500 bin konutluk projede kura takvimi işlemeye devam ediyor.

Adana, Çanakkale ve Gaziantep’te inşa edilecek konutların hak sahipleri de bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşiyor. Toplam 29 bin 566 ailenin ev sahibi olacağı süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor.

Sonuçlar akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecek

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.