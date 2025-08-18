  1. Ekonomim
  Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Çiftçimizin kredi vadeleri 1 yıl ertelenmeli
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Çiftçimizin kredi vadeleri 1 yıl ertelenmeli

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 2025 yılında yaşanan don, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle birçok çiftçinin büyük zarar gördüğünü ve rekoltede ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

İSTANBUL-EKONOMİ

Çiftçilerin önemli bir bölümünün kredi geri ödemelerinin ekim, kasım ve aralık aylarına denk geldiğini hatırlatan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ödeme güçlüğü yaşayan üretici sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Doğru, yaptığı açıklamada bu durumun tarımsal üretimde mal varlıklarının el değiştirmesine veya üretim çarklarının durmasına yol açabileceğini vurgulayarak, “Bu tablo tam bir tarım krizine dönüşebilir” dedi.

Çözüm için önerilerini de paylaşan Doğru, çiftçilerin kredi vadelerinin mevcut faiz oranlarıyla bir yıl uzatılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, 2026 yılı başında artırılması planlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kredi üst limitleri ile maliyet baremlerinin, 1 Ekim 2025 itibarıyla tarımsal girdi fiyat endeksi oranında yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Doğru, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen tarımsal kredi destek bütçesinin artırılmasının da önemine dikkat çekti.

