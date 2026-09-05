  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Adana, Hatay ve Mardin'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları
Takip Et

Adana, Hatay ve Mardin'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları

Ulaştırma ve sulama projeleri kapsamında Adana, Hatay ve Mardin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Adana, Hatay ve Mardin'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Çukurova Bölgesi Endüstri Bölgeleri ve İskenderun Körfezi Deniz Limanları İçin Demir Yolu İltisak Hakkı Bağlantısı Yapım İşi" kapsamında Adana ve Hatay'da güzergahtaki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Aşağı Fırat 2. Merhale Sulama Projesi (GAP) kapsamındaki Mardin Depolaması 2. Kademe İnşaatı ve Pompa İstasyonu'nun yapımı amacıyla Mardin'in Derik ilçesi Kovalı ve Boyaklı mahallelerindeki bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.