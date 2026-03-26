Adana OSB büyümesine ivme kazandıracak

ERAY ŞEN / ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin altyapı kapasitesi, enerji gücü ve çevre yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunarak yeni yatırım alanları oluşturmak istediklerini açıkladı.

Büyüme vizyonu doğrultusunda genişleme alanları planlandığını belirten Sütcü, 2 bin 227 hektar olan mevcut AOSB alanını etaplar halinde genişleterek yeni yatırımcılara kapı açacaklarını kaydetti. Sütcü; 284, 599 ve 99 hektarlık üç bölüm halinde toplam 982 hektarlık yeni sanayi alanı planladıklarını, bunların dışında 3 bin 448 hektarlık bir bölümün daha AOSB’ye eklenmesi için öneride bulunduklarını kaydetti. Bekir Sütçü, bunların hayata geçmesiyle AOSB’nin yatırım kapasitesinin yaklaşık iki kat artacağını ifade etti. Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline gelen AOSB’nin sanayicilerin rekabet gücünü artıran güçlü bir ekosistem oluşturduğunu anlatan Sütcü, üretim süreçlerin kesintisiz sürdürülmesi için altyapıdan enerjiye, eğitimden proje desteğine kadar geniş bir hizmet ağı oluşturduklarını vurguladı.

Kullanma suyu kapasitesi 222 bin metreküp/gün

Birinci kullanma suyu arıtma tesisinin 72 bin metreküp/gün, ikincisinin 150 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olduğunu aktaran Sütcü, bu iki tesisle birlikte AOSB’nin toplam kullanma suyu arıtma kapasitesinin 222 bin metreküp/gün seviyesine ulaştığını kaydetti. Atık su arıtma tesisinin 90 bin metreküp/gün nominal hidrolik kapasiteye cevap verebilecek şekilde inşa edildiğini bildiren Sütcü, çevre yatırımlarının sürdürülebilir sanayi üretimi açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Elektrik üretim santralı kurulu gücü 324 MW’a ulaştı

AOSB’nin enerji altyapısına değinen Sütcü, bölgenin elektrik üretim santralı kurulu gücünün 324 MW’a ulaştığını açıkladı. Elektrik dağıtım şebekesinin 8 ana dağıtım merkezi, 25 dağıtım merkezi, 135 yardımcı dağıtım merkezinden oluştuğunu, enerji sisteminin 24 saat SCADA sistemi ile kontrol edildiğini aktaran Bekir Sütcü, 209 tesiste aktif güneş enerjisi (GES) santrali bulunduğunu, GES kapasitesinin 279 MW olduğunu bildirdi.

Bekir Sütcü, AOSB’nin altyapı, enerji, çevre, itfaiye, imar ve ruhsat, enerji tedarik ve dağıtımı, proje destek, eğitim, AOSB Akademi, beton santrali, vinç gibi farklı alanlarda sanayicilere hizmet sunduğunu sözlerine ekledi. Bekir Sütcü, AOSB’nin güçlü altyapısı, enerji yatırımları ve sanayicilere sunduğu kapsamlı hizmetlerle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını, bölgenin hem Adana hem de Türkiye’nin üretim gücünü artıran önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurguladı.