“Adana, potansiyeli ile bölgesel lider olabilir”

ERAY ŞEN/ADANA

Adana Yeşil Dönüşüm Paneli ve Çalıştayı Çukurova Kalkınma Ajansı’nda (ÇKA) yapıldı. Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi projesinin de tanıtıldığı iki günlük programın açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) Başkanı Vedat Gizer, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasında dünyadaki değişime dikkat çekerek, “Ekonomik, jeopolitik ve çevresel belirsizliklerin sürdüğü bir dönemdeyiz. Küresel ölçekte makroekonomik görünümün ve rekabet yapısı hızla değişiyor. Yerelde enflasyonla mücadele, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler üretimden yatırıma kadar tüm süreçlerimizde etkiliyor. Dünya büyük değişimlerden geçerken bizim de geleceğin yolunu hemen hatta şimdi çizmeye başlamamız gerekiyor” dedi.

Yeni iktisadi rotamızın anahtarı olacak

Dijitalleşme ve sanayide verimliliğe yönelik adımlar ile desteklenecek derinlikli, samimi ve topyekûn bir yeşil dönüşüm hareketinin başlatılması gerektiğini ifade eden Sönmez, “Bu hem işletmelerin kendisi hem de Türkiye’nin bütünü için değişen dünyadaki rolümüzü doğrudan belirleyen en temel dirençlerden biri ve yeni iktisadi rotamızın da anahtarı olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’deki sanayileşmenin öncü şehirlerinden Adana’nın organize sanayi bölgeleri, enerji ihtisas alanları, tarıma dayalı üretim projeleri ve küresel firmaların milyar dolarlık yatırım planlarıyla konumunu güçlendirmeye devam ettiğini belirten Sönmez, şu değerlendirmeyi yaptı: “Planlanan hızlı tren hattı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı, stratejik ulaşım projeleri ile bölge sadece yerel değil, ulusal ölçekte bir lojistik merkezi olma yolunda ilerliyor. Kentimiz Türkiye üretim hatlarını Marmara’dan sonra Adana Çukurova eksenine taşıyabildiğimiz bir eşiğe gelmiş durumda. Bu muazzam potansiyeli sürdürülebilir üretim modelleriyle, enerji verimliliği uygulamalarıyla ve çevre dostu teknolojilere yatırımla destekleyebilirsek sınırlarımızı aşarak bölgesel bir lider haline gelebiliriz.”

Gizer: En önemli konu ‘sınırda karbon’ uygulaması

ADSİAD Başkanı Vedat Gizer de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen, ADSİAD’ın yüklenicisi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Ticaret Odası’nın da proje ortakları olduğu, Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi projesinin son etaplarından biri olarak panel ve çalıştayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği’ne ithal edilen belirli ürünler için sınırda karbon sertifikası ücret ödeme yükümlülüğünün 1 Ocak 2026 tarihinde başladığını hatırlatan Gizer, “Şu anda ülkemiz açısından yeşil mutabakatla ilgili en önemli konu sınırda karbon uygulamaları olacaktır. Bu noktada işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine rehberlik edecek, sürdürülebilirlik yolunda onlara güçlü bir destek sağlayacağına inandığımız Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi projemizin kurulmasını gerçekten önemsiyoruz” dedi. Gizer, proje kapsamında Adana’da yetişmiş teknik uzman açığını kapatmak üzere 20 kişiye ISO 14064 sera gazı doğrulayıcı eğitimi verildiğini söyledi.

Yeşil dönüşümün saha aktörleri panelde buluştu

Etkinlikte Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kamuran Öztop sunum yaptı. Daha sonra TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde ‘Adana’nın Yeşil Dönüşüm Yol Haritası’ konulu panel gerçekleştirildi. Panele, Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Genel Müdürü Ece Sevin ve GTE Karbon Firma Ortağı Kemal Demirkol konuşmacı olarak katıldı.