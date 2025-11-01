Adana Valisi Köşger, tarıma dayalı organize sanayi bölgesini inceledi

Köşger, katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Karataş kırsalında 3 bin 20

Şantiye alanını gezen Vali Köşger, faaliyete geçtiğinde yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesine sahip olacak TDİOSB'de incelemelerde bulundu.

"TDİOSB'de işletme tesisleri de yer alacak"

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, TDİOSB'de üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Köşger, "Yüklenici firmanın 31 Aralık'a kadar süresi var, bu süre içinde projeyi tamamlamasını bekliyoruz. Firma, projeyi taahhüt edilen sürede, hatta belki daha da erken bitirmeyi planlıyor. Ön tahsisleri gerçekleşen vatandaşlarımız da kendi seralarının yapım sürecini başlattı." diye konuştu.