  Adana Valisi Köşger, tarıma dayalı organize sanayi bölgesini inceledi
Adana Valisi Köşger, tarıma dayalı organize sanayi bölgesini inceledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinin yürütüldüğü alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köşger, katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Karataş kırsalında 3 bin 20

Şantiye alanını gezen Vali Köşger, faaliyete geçtiğinde yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesine sahip olacak TDİOSB'de incelemelerde bulundu.

"TDİOSB'de işletme tesisleri de yer alacak"

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, TDİOSB'de üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Köşger, "Yüklenici firmanın 31 Aralık'a kadar süresi var, bu süre içinde projeyi tamamlamasını bekliyoruz. Firma, projeyi taahhüt edilen sürede, hatta belki daha da erken bitirmeyi planlıyor. Ön tahsisleri gerçekleşen vatandaşlarımız da kendi seralarının yapım sürecini başlattı." diye konuştu.

