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Adana'da maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 2. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Haber Merkezi
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Adana'da maden sahası ihale edilecek
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adana'da 2. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

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