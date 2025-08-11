  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Adana’da mısır hasadı başladı! 1,5 milyon ton mısır rekolte bekleniyor
Takip Et

Adana’da mısır hasadı başladı! 1,5 milyon ton mısır rekolte bekleniyor

Adana'da mısır hasadı başladı. Çiftçiler, mısırda alım fiyatının açıklanmasını beklerken, rekoltonin ise 1,5 milyon ton olacağını öngörüyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana’da mısır hasadı başladı! 1,5 milyon ton mısır rekolte bekleniyor
Takip Et

Türkiye’nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan Adana’da mısır hasadı başladı. Dönüme bin 200, bin 300 kilogram verim alınırken çiftçiler, alım fiyatlarını beklemeye başladı. Kent genelinde 900 bin dönümde ekilen mısırdan yaklaşık 1,5 milyon ton rekolte hedefleniyor.

"Çiftçimizin tek umudu mısır"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dönüme alınan bin 200, bin 300 kilogram verimin ileriki günlerde artabileceğini belirtti. Doğan "Mısır hasadı başladı ve şu anda biraz rutubetli mısır biçiliyor. İleriki günlerde belki verim biraz daha artabilir" dedi.

Doğan, "Çiftçimizin tek umudu mısır. Bu sene 900 bin dönümde mısır ekimi var ve verim iyi. Fiyatlarda 13,5 lira açıklanırsa çiftçimiz bir nebzede olsa para kazanır" diye konuştu.

Mısır üreticisi Mehmet Keskin ise verimin iyi olduğunu belirterek, fiyatların açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Süt ve süt ürünlerinde dev indirim! Bim market 12 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıSüt ve süt ürünlerinde dev indirim! Bim market 12 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıAktüel
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyorFinans

 

Ekonomi
Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?
Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?
Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
İzmir'de halk ekmeğe zam var mı? Büyükşehir'den açıklama geldi
İzmir'de halk ekmeğe zam var mı? Büyükşehir'den açıklama geldi
İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı
İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek