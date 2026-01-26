Adana’dan doğan güç, global gıda oyunculuğuna hazırlanıyor

SELÇUK ALTUN / ADANA

Akhan Un, halka arz yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı halka arz başvurusu onaylandı. Talep toplama tarihleri 28-29-30 Ocak 2026 olarak belirlenen halka arzın, hem şirketin kurumsal dönüşümünü hızlandırması hem de Adana merkezli bir üretim gücünü küresel ölçekte daha görünür kılması bekleniyor.

Halka arzda Halk Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla, şirket sermayesinin 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında 54,7 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılarla buluşturulacak. Halka açıklık oranı yüzde 20,01 olarak belirlenirken, pay başına satış fiyatı 21,50 TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,18 milyar TL olarak öngörülüyor.

Temelleri 2005 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde atılan Akhan Un, bugün Adana, Mersin ve Mardin’de konumlanan 5 üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. Un, irmik ve makarna üretiminde uzmanlaşan şirket, yıllık 440 bin ton buğday kırım kapasitesi ve 114 bin tonu aşan makarna üretim gücü ile sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, un satışlarının yaklaşık yüzde 32’sini ihracat yoluyla gerçekleştirirken son dönemde ihracat yapılan ülke sayısını da hızla artırıyor.

Makarna yatırımıyla yeni bir sayfa

Akhan Un’un son dönemdeki en dikkat çekici yatırımlardan biri 33 milyon Euroluk bütçeyle hayata geçirilen yeni makarna fabrikası oldu. Ocak 2026 itibarıyla üretime başlayan tesis, ileri teknoloji ve robotik sistemlerle donatılmış yapısıyla, buğdayın tesise girişinden nihai ürüne kadar el değmeden üretim yapılmasına olanak tanıyor. Akhan Un’un büyüme hikâyesinde dikkat çeken bir diğer başlık ise yenilenebilir enerji yatırımları. Şirket, devreye aldığı güneş enerjisi santralleriyle 15,6 MW kurulu güce ulaşmış durumda. Tükettiğinden fazla enerjiyi kendi kaynaklarından üreten Akhan Un, bu sayede hem maliyet avantajı sağlıyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendiriyor.

“Önceliğimiz ihracat ve enerji verimliliği yatırımları”

Halka arz onayının ardından EKONOMİ gazetesine özel açıklamalarda bulunan Akhan Un Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre İlhan, halka arzı yalnızca bir finansman aracı olarak değil, uzun vadeli bir kurumsal sıçrama hamlesi olarak gördüklerini söyledi. Halka arzdan elde edilecek kaynağın, şirketin sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacağını belirten İlhan, katma değerli ürünler, ihracat ve enerji verimliliği yatırımlarının öncelikli alanlar olacağını ifade etti.

Makarna yatırımının şirketin gelecek vizyonundaki yerine özel olarak dikkat çeken İlhan, şöyle konuştu: “Yeni fabrikamızla birlikte yüksek kalite standartlarında, rekabetçi maliyetlerle üretim yapıyoruz. Hedefimiz, Akhan Un markasını Türk makarnasının dünyadaki temsilcilerinden biri haline getirmek.” Halka arzla birlikte Akhan Un’un, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini daha da pekiştirmesi hedeflediklerinin vurgulayan İlhan, sermaye piyasaları disiplininin; kurumsal yapıyı güçlendiren ve uzun vadeli yatırımcı güvenini artıran bir unsura dikkat çekti.