  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım
Takip Et

Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım

Adana’da 1 kilogram kemiksiz eti 450 TL’ye satan kasaplar, ortalama 150 gram Adana kebabını 350-400 TL’ye satan kebapçılara tepki gösterdi. Adana’da ortalama 150 gram bir porsiyon Adana kebap, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 250-300 TL, Çukurova ilçesindeki kebapçılarda ise 300-400 TL bandında satışa sunuluyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım
Takip Et

Kebabın başkenti Adana’da ortalama 150 gram bir porsiyon Adana kebap, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 250-300 TL aralığında, Çukurova ilçesindeki kebapçılarda ise 300-400 TL aralığında satılıyor. Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, 1 kilogram kemiksiz erkek kuzu etini 450 TL’ye sattıklarını, kebapçıların fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi.

“Gönül rahatlığıyla etlerini tüketebilirler”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “Adana Kasaplar Çarşısı’nda kemiksiz etin kilogramı 450 TL. Kasaplarımız, vatandaşlarımızın gözü önünde etlerini hazırlayıp satıyorlar. Adana bazında denetimlerimiz devam ediyor. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız etlerini alıp tüketebilirler” dedi.

“Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım”

Adana kebabının fahiş fiyata satıldığını öne süren Yağmur, “1 kilogram et ile 10 kişi doyabilirken vatandaşlar restoranlara gittiğinde bir kişilik Adana kebabı en az 350 liraya yiyor. Bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım. Ortalama fiyatlar zaten bellidir. Bir porsiyon Adana kebabın maliyeti 200 lira. Bu satılan fiyatlar akıl verici değil” ifadelerini kullandı.

Muş'ta buğday ekimi başladıMuş'ta buğday ekimi başladıEkonomi
Kovan sayısı azalınca, çam balı dalda kaldıKovan sayısı azalınca, çam balı dalda kaldıEkonomi

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz
Milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz
Bakan Bolat, yarın dış ticaret verilerini açıklayacak
Bakan Bolat, yarın dış ticaret verilerini açıklayacak
Piyasada enflasyon beklentisi netleşti
Piyasada enflasyon beklentisi netleşti
Muş'ta buğday ekimi başladı
Muş'ta buğday ekimi başladı
Vergi yüzsüzleri açıklandı: İşte o liste!
Vergi yüzsüzleri açıklandı: İşte o liste!
KKM’de erime hızlanıyor
KKM’de erime hızlanıyor