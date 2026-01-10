  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki alan kimya endüstri bölgesi ilan edildi
Takip Et

Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki alan kimya endüstri bölgesi ilan edildi

Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki alan kimya endüstri bölgesi ilan edildi
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.

Bu bölge için yatırımcılar, sabit yatırım tutarının binde 1'ini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracak.