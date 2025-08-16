  1. Ekonomim
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın, "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

