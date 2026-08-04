Adanus Plastik'in 2026 sonu ihracat hedefi 12-15 milyon dolar

ERAY ŞEN

Avrupa’dan ithal ettikleri atıkları ürüne dönüştürüp ihraç ettiklerini anlatan Gök, “Kaynağında sistematik olarak toplanan ambalaj atıklarını, işletmemize girişinden, stok yerine, üretime alınmasına, hangi üründe kullanıldığına kadar takip edecek sistemi kurduk” diye konuştu.

Şirket faaliyetleri hakkında bilgi veren Gök, Ar-Ge ve teknolojik yatırımlarla üretim sistemini Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumlu hale getirdiklerini kaydetti. Tam bir izlenebilirlik sağladıklarını vurgulayan Gök, “Sektörde kullanılan makinelerin üretim hatlarının iyileştirilmesinde, analogdan dijitale, dijitalden otonoma geçmesinde, yapay zeka destekli süreçlerin devreye girmesinde ciddi adımlar attık” dedi. Yaklaşık 100’ü aşkın kişiye istihdam sağladıklarını bildiren Gök, “Son dönemde işçi bulmak için yurt dışına yöneldik. İlk etapta Türkmenistan’dan 5 işçi getirdik. Memnun kalınca bu sayıyı 35’e çıkardık” dedi. Yurt dışından getirdikleri işçilerin barınmalarına da yardımcı olduklarını vurgulayan Gök, “Onlara toplu halde kalacakları ev tuttuk ve yemek masraflarını da karşılıyoruz. Çalışıp kazanıyorlar” diye konuştu.