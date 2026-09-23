ADB Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü, enflasyon beklentisini yükseltti

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Asya Kalkınma Bankası (ADB), Eylül 2026 raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, iç talebin büyümenin ana sürükleyicisi olmaya devam edeceğini öngördü.

2027 için yüzde 3,6 büyüme bekleniyor

ADB, Türkiye'nin 2026 yılında yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyümesini bekliyor. Temmuz projeksiyonlarına kıyasla büyüme tahminleri aşağı çekilirken, bu yavaşlamada ihracattaki kalıcı zayıflık etkili oluyor.

Buna karşın enflasyondaki gerilemeyle birlikte artan reel gelirler ve süregelen altyapı yatırımları iç talebi canlı tutuyor. Sektörel bazda hizmetler ve inşaatın sanayiden daha güçlü bir performans sergilemesi beklenirken, imalat sanayinin dış talebin toparlanmasıyla kademeli olarak güçleneceği öngörülüyor.

Ortalama enflasyon tahmini yüzde 31,5'e yükseldi

Yenilenen dış fiyat baskıları nedeniyle Türkiye'nin enflasyon tahminleri yükseltildi. Ortalama enflasyonun 2026'da yüzde 31,5 seviyesine gerilemesi, 2027 yılında ise yüzde 23,5'e düşmesi öngörülüyor.

Sıkı para politikasının kredi büyümesini sınırlaması ve enflasyon beklentilerini çıpalaması beklenirken, gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi, hizmet enflasyonundaki atalet, kur hareketleri ve enerji fiyatları dezenflasyon sürecini yavaşlatan riskler arasında yer alıyor.

Merkezi yönetim bütçe açığının 2026 genelinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'i oranında gerçekleşmesi, 2027'de ise yüzde 3'e gerilemesi öngörülüyor.

Faiz dışı fazlanın 2026'da GSYH'nin yüzde 0,8'i, 2027'de ise yüzde 0,5'i civarında olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan kamu borcunun tahmin dönemi boyunca GSYH'nin yaklaşık yüzde 25'i seviyesinde istikrarlı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar temel risk

Cari açığın 2026 yılında yüksek kalmaya devam edeceği, turizm ve hizmet ihracatının güçlü seyri sayesinde mal ticareti açığının kısmen dengeleneceği öngörülüyor.

Görünüm üzerindeki en büyük aşağı yönlü risk ise Orta Doğu'daki çatışmaların uzayarak enerji fiyatlarını yüksek tutması ve finansal baskıları artırması olarak gösteriliyor. Buna karşın, beklenenden hızlı bir dezenflasyon süreci ve kararlı politika disiplini, makroekonomik istikrarı destekleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.