Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, Kurumun merkez binasında düzenlendi.

Algan, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, Adidas'ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle kanunu ihlal ettiğini ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda teşebbüs temsilcisine de söz verildi.

Şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek ceza uygulanmaması talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

