Adnan Oktar'ın rokete bile dayanıklı araçları artık Devlet'in: Malların piyasa değeri 5 milyar TL
Yargıtay’ın Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü (AOSSÖ) davası kararıyla örgütün yaklaşık 5 milyarlık malına da el konuldu. El konulan mallar arasında devlet başkanlarının kullandığı makam araçlarını koruyan zırha sahip, roketatarlı saldırılara karşı dahi dayanıklı araçlar da yer aldı.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü (AOSSÖ) davasında yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla örgüt lideri Oktar'a cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi suçlardan verilen toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.
Roketatarlı saldırılara karşı dahi dayanıklı
Yargıtay'ın kararında operasyonda el konulan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne ait ev, araba, mücevher, döviz ve Türk lirasına da el konulmasına karar verildi. Örgütün el konulan mallarının güncel piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar Türk lirası olduğu tahmin ediliyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 3 adet Range Rover, 1 adet Mercedes S600, 1 adet Toyota Land Cruiser, 1 adet Jaguar marka araç da Hazine'ye geçti. Bu araçların, devlet başkanlarının kullandığı makam araçlarında kullanılan zırhla donatıldığı, roketatarlı saldırılara karşı dahi dayanıklı olduğu öğrenildi.
Silahlar, mücevherler, şirketler, paralar...
Örgüte 11 Temmuz 2018'de yapılan operasyonda, güvenlik güçlerine ateş açılmıştı. Örgütün Dragos olarak bilinen Kandilli'deki malikanesi ve çeşitli hücre evlerine yapılan operasyonlarda onlarca uzun namlulu silah ve tabanca bulunmuştu. Yargıtay'ın kararında çoğunluğu Glock marka olan silahlara, fişeklere ve yardımcı malzemeler de Hazine'ye geçti.
61 lüks otomobil, 17 villa
Örgütün evlerinde ele geçirilen büyük miktarda Türk lirası ve dövizin yanı sıra, ziynet eşyalarıyla birlikte örgüt faaliyetleri için kurulmuş şirketler ve kamera kayıt cihazları da müsadere edilen mallar arasında yer aldı.
Örgüt lideri Oktar ve örgüt üyelerinin kullanımında olan 61 lüks otomobil de Hazine'ye geçen mallar arasında yer aldı. Örgüt üyeleri ve yöneticilerine ait çok sayıda villa hakkında da el konulma kararı verildi. İstanbul'un Beşiktaş, Kartal, Sarıyer ve Tuzla ilçelerinde yer alan toplamda 17 villa, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla Hazine'ye geçti.
Güncel değeri 5 milyar lira
Edinilen bilgiye göre, Hazine'ye geçen mallarının güncel değeri yaklaşık 5 milyar Türk lirasını buluyor.