Adnan Polat: İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz

RUHİ SANYER

Polat Holding ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, sanayicilerin ayakta tutulamaması durumunda enfl asyonun düşmesinin hiçbir şey ifade etmeyeceğini belirterek, “İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz. Öngörüde bulunamıyor şirketler. Problem oradan başlıyor. Enfl asyon yüksek, sanayide maliyetler hızlı artıyor. Ancak kur artışı enfl asyonun çok gerisinde. Böyle olunca da döviz cinsinden maliyetler çok yüksek çıkıyor. İhracat geliri bu nedenle maliyetleri karşılayamıyor. Sanayiyi bu baltalıyor” dedi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde Polat Vakfı tarafından hizmete sokulan Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi’nin açılış töreni sonrası sohbet toplantısı düzenleyen Adnan Polat, “Turizmi de nasıl baltalıyor biliyor musun? Turizm, bütün maliyet artışlarını enfl asyona göre yapıyor. Döviz geliyor, ancak dövizin kuru artmadığı için bozdurduğun vakit maliyetleri karşılamıyor. Yakında göreceksiniz otelcilikte, turizmde de sıkıntı yaşanacak” dedi.

“Bu kur modeliyle olmuyor”

Sahibi oldukları Ege Seramik’in 30 senedir toplam üretiminin yüzde 25’ini ABD’ye sattığını ifade eden Polat, “Ancak ben şimdi rekabet edemiyorum, fiyat tutturamıyorum. Çünkü kur şu anda çok düşük” dedi. Bütün sanayicilerin sıkıntı çektiklerini belirten Adnan Polat, “Bu bir gerçek. Hiç kimse sadece iç pazara güvenerek iş yapamaz. Şirketlerin ihracatı hem kendileri hem de vatan millet için yapmaları lazım. Ama bu modelle olmuyor. Oradaki model de kur. Tabii ben ekonomist değilim, büyük resmi de bilmiyorum. Ama kur modeli değişmeli” diye konuştu. Polat’a göre daralma ve sıkıntı yalnızca sanayiyle sınırlı değil. Gayrimenkul sektöründe de işlerin iyi olmadığını ifade eden Adnan Polat, “Alt gelir grubu bir yana, orta ve üst gelir grubu da gayrimenkul almıyor. Bankalara veriyorlar paralarını, faiz alıyorlar. Şu anda o inşaat şirketleri de çok zor durumda. Satamıyorlar çünkü” diye konuştu.

Seramik sanayiinde şirketler zor durumda

Adnan Polat, “Mehmet Bey’in (Şimşek), yapması gereken bazı teknik hareketler var” diyerek şunları kaydetti: “İşin rasyonel ayağına yürümek zorunda. Ama bir de karşısında sabit gelirli insanların durumu var. Onlar nefretle bağırıyorlar. Bir de sanayiciler var. Şu anda sektörlerin önemli bölümünde enfl asyon yüksekte, kur aşağıda. O enfl asyon maliyetine bu kuru böldüğünde dolar bazında ya da Euro bazında o kadar yüksek çıkıyor ki… Hiçbir kimse ihracat yapmıyor ya da yapamıyor. Örneğin seramik sanayiinde bütün şirketler zor durumda. 3 senedir zarar ediyorlar, bu sene de zarar edecekler. Eğer sanayicileri ayakta tutamazsak, enfl asyon düşse hiçbir şey ifade etmez ki... Çünkü bir ülkeyi ayakta tutan sanayisidir. Katma değer yaratıyor çünkü. Ama sonuna kadar direniyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz.”

Turizmcilere yüksek fiyat artışı eleştirisi

Polat Holding ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, yakında sıkıntı içine gireceklerini öngördüğü otelcileri de sert sözlerle eleştirdi. Otelcilerin yanlış yaptığını söyleyen Polat şöyle konuştu: “Geçen sene fiyatları inanılmaz derecede arttırdılar. Ben kaç kişiyle konuştum. ‘Yapmayın, etmeyin. Bunları kaçırırsanız bir daha gelmezler’ dedim ama bizde fırsatçılık var ya. Yaptılar, o insanlar gittiler. Bu sene de gelmediler. 10 sene de getiremeyiz onları. Polat Turizm olarak böyle artışlar yapmadık. Şu anda hâlâ otellerimiz yüzde 80 – 90 dolu. Enfl asyon oranında artırdık ama onların yaptığı gibi 100 dolarlık otelin odasını 400 dolara çıkarmadım. Ben 110 dolara çıkardım. Enfl asyon neyse o kadar yaptım.”

Aynı yıl için temeli atıldı, açılışı yapıldı

Polat Vakf,ı 2025 yılının ilk aylarında Mardin Nusaybin’de temelini attığı Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi Projesi’ni geçen hafta hizmete açtı. Gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi, spor salonlarına ek olarak, kütüphane, etkileşimli sosyal mekanlar ve psikolojik destek üniteleriyle çok yönlü bir kalkınma merkezi olma amacını taşıyor. Mardin Nusaybin’de Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi Mardin Nusaybin’de hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin geleceği açısından büyük bir değer taşıyor. Polat Vakfı olarak “her çocuk için fırsat eşitliği” ilkesinden yola çıkarak geliştirdiğimiz bu proje ile gençlerimizin sportif ihtiyaçlarının yanı sıra, aynı zamanda kendilerini ifade edebilecekleri, topluma entegre olabilecekleri güvenli alanlara olan ihtiyaçlarına da cevap vermeyi amaçlıyoruz” dedi.