AFAD 1.250 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6/6/1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak.

AFAD personel alımı başvuru şartları

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak gibi genel kriterler yer alıyor. Ayrıca adayların 30 yaşını geçmemiş olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması ve belirlenen boy-kilo oranını sağlaması gerekiyor.

Fiziksel ve ruhsal açıdan görev yapmaya engeli olmayan adaylar, her türlü coğrafi ve iklim koşulunda çalışmaya uygun olmalı. Adaylar yalnızca tek il ve tek pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Başvurular 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Başvuru ekranı açıldığında adaylar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.