AFD’den VakıfBank’a 100 milyon Euro ilave kaynak

Anlaşmanın imza töreni VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ev sahipliğinde, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Direktörü Cyrille Bellier’in katılımıyla gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Kredisi’ olduğuna dikkat çekerek, “Ayrıca 2020 yılında küresel bir salgının hüküm sürdüğü ekonomik koşullarda sağladığımız ilk dilimi, yeşil konut alanında başarılı bir şekilde kullandırdık. İlk dilimin yüzde 10’luk kısmı A enerji sertifikalı konutların, kalan yüzde 90’lık kısım ise B enerji sertifikalı konutların finansmanında kullanıldı” dedi.

“İkinci dilimde ise bu başarımızı bir adım daha ödeye taşıyarak A sınıfı konutlara tahsis ettiğimiz kredi hedefini yüzde 15’e yükseltiyoruz” diyen Üstünsalih, şöyle konuştu: “Bu proje ülkemizde ‘A’ enerji sertifikalı konut üretimine önemli bir ivme kazandırarak konut sektöründe bu konuda adeta bir kelebek etkisi oluşturmuştur. Uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız çalışmalarla Türk bankacılık sektöründe oldukça aktif ve öncü bir konuma sahibiz. Sürdürülebilir temalı kredi portföyümüzü da büyütüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

3 bine yakın konut kredisi finanse edildi

AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Direktörü Cyrille Bellier ise projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “VakıfBank, iki yıllık uygulamanın ardından enerji verimliliği daha yüksek konut segmentinde A veya B enerji kimlik belgesine sahip 3 bine yakın konut kredisini finanse etti. Banka, AFD ile belirlenen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak amacıyla Türkiye pazarında A tipi konut arzını teşvik etmeyi başardı. VakıfBank'ın bu projedeki kararlılığı ve çabaları, enerji tasarruflu konut teklifinin yaygınlaştırılmasını ve sektörün daha erdemli uygulamalara geçişini desteklemeyi mümkün kıldı.”