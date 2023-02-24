  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Afet bölgesindeki 912 banka şubesinden 573’ü hizmet veriyor
Takip Et

Afet bölgesindeki 912 banka şubesinden 573’ü hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesinde bulunan 912 şubeden 573’ünün hizmet verdiğini, 4 bin 326 ATM’den 3 bin 358'nin de aktif olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki 912 banka şubesinden 573’ü aktif şekilde hizmet veriyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) bankaların deprem bölgesinde faaliyet gösteren hizmet kanallarına ilişki açıklama yaptı. Açıklamada, bankacılık sektörünün deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 23 Şubat itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında bilgi verildi.

Buna göre, bölgedeki 912 şubeden 573’i hizmet verirken, 4 bin 326 ATM’nin de 3 bin 358’i aktif durumda.

Bölgede 29 mobil ve 34 konteyner şubenin yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilere hizmet veriliyor.

TBB’nin açıklamasına göre, bölgede yürütülen çalışmalar sayesinde, 17 - 23 Şubat arasında (Elazığ dahil) toplam 100 ATM, 64 şube ve 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası, 10 - 23 Şubat tarihleri arasında ise (Elazığ’da hizmet veren 36 şube ve 200 ATM verisi 17 Şubat itibarıyla dahil edilmiştir) toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girdi.

TBB’ye göre, 23 Şubat tarihi itibarıyla il bazında şube, ATM, mobil şube ve geçici hizmet birimlerine ilişkin veriler şöyle:

 

Toplam şube sayısı

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Uzaktan hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner sayısı

Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı

Adana

218

171

35

980

908

0

0

2

Hatay

121

34

33

578

256

16

5

7

Osmaniye

35

23

6

179

149

2

2

3

K.Maraş

74

13

16

371

194

12

13

3

G.Antep

148

106

23

677

559

6

2

4

Kilis

9

8

1

48

42

0

0

0

Malatya

58

31

7

310

227

5

2

2

Adıyaman

39

14

7

169

96

7

5

3

Diyarbakır

91

72

11

404

359

0

3

2

Şanlıurfa

77

65

7

396

368

1

1

3

Elazığ

42

36

0

214

200

0

1

0

Toplam

 912

 573

146

   4.326

 3.358

 49

34

29

 