Afet bölgesindeki 912 banka şubesinden 573’ü hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki 912 banka şubesinden 573’ü aktif şekilde hizmet veriyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) bankaların deprem bölgesinde faaliyet gösteren hizmet kanallarına ilişki açıklama yaptı. Açıklamada, bankacılık sektörünün deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 23 Şubat itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında bilgi verildi.

Buna göre, bölgedeki 912 şubeden 573’i hizmet verirken, 4 bin 326 ATM’nin de 3 bin 358’i aktif durumda.

Bölgede 29 mobil ve 34 konteyner şubenin yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilere hizmet veriliyor.

TBB’nin açıklamasına göre, bölgede yürütülen çalışmalar sayesinde, 17 - 23 Şubat arasında (Elazığ dahil) toplam 100 ATM, 64 şube ve 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası, 10 - 23 Şubat tarihleri arasında ise (Elazığ’da hizmet veren 36 şube ve 200 ATM verisi 17 Şubat itibarıyla dahil edilmiştir) toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girdi.

TBB’ye göre, 23 Şubat tarihi itibarıyla il bazında şube, ATM, mobil şube ve geçici hizmet birimlerine ilişkin veriler şöyle: