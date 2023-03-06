Afet Yeniden İmar Fonu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

ANKARA- Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulması, Fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen 10 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan dış finansmanın Fona karşılıksız olarak tahsis edilebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanına yetki veriliyor.

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle, fonun kaynakları ve finansmanı düzenleniyor. Fonun kaynakları; yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, Fon tarafından kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklar ile diğer gelirlerden oluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanına yetki

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna eklenen bir maddeyle "Doğal afetler nedeniyle sağlanacak dış finansman” da ayrı bir başlıkla düzenleniyor. Buna göre, doğal afetler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Fondan yapılacak kaynak aktarımları

Fondan kaynak aktarımı, yönetim kurulu tarafından karar verilen projeler için, harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere Yönetim Kurulu onayı ile yapılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar bir yandan genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek. İlgili mevzuatı gereğince yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken giderler için yatırım programı ilişkisi kurulduktan sonra, kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçelerinde açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye ilgili idareler yetkili olacak. Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Fonun denetimi

Fon bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlü olacak.

Fona vergi muafiyeti sağlanacak

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun, kanunda sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri iktisadi işletme sayılmayacak. Bu muafiyet, Fonun kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak. Fonun faaliyetleri kapsamında yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan, kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden, Fonun faaliyetleri ile ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden muaf olacak. Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.