Afete uğrayan üreticinin kredileri ertelensin

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Yağışların devam ettiğini, su baskını ve hortumlardan dolayı Antalya ve ilçelerinde 2 bin çiftçinin zarara uğradığını belirten Çandır, üretici ve çiftçilerin zararının karşılanmasını istedi. Çandır, şunları kaydetti, ‘’Yağışlar halen devam etmektedir. Ancak yüksek maliyetler altında üretim yapan ve kârlı bir hasat dönemine girerken zarara uğrayan yaklaşık 2 bin üreticimiz açısından; acil nakit desteğinin sağlanması, mevcut kredilerin ötelenmesi ve yeni hibe ile uygun kredi imkânlarının acilen devreye alınması büyük önem taşımaktadır.’’

Sigorta primi indirimi tarım içinde uygulanmalı

Tarım sektörünün her geçen yıl daha da küçüldüğünü ifade eden Çandır, son üç yıldır artırılmayan ve yüksek enflasyon karşısında reel olarak eriyen tarımsal işletme ve yatırım kredi limitlerinin en az iki katına çıkarılmasını istedi. Çandır, ‘’Ayrıca imalat sanayine uygulanan 5 puanlık sigorta primi indiriminin tarım sektörü için de hayata geçirilmesini talep etmektedir. Bu talepler bir ayrıcalık değil; üretimin sürdürülebilmesi, kayıtlı istihdamın korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması için zorunlu ve akılcı adımlardır. Sektörümüzün buna ihtiyacı vardır.’’

Tarım sektörünün 2025’te yüzde 7 küçüleceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Çandır, şöyle devam etti, ‘’2025 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyümesi yaklaşık yüzde 4 civarındadır. Ticaretin yüzde 5, sanayinin yüzde 4 büyümesini beklerken; tarım sektörünün yaklaşık yüzde -7 oranında küçüleceğini öngörüyoruz. En dikkat çekici tablo tarımdadır. Çünkü tarım yalnızca ekonomik değil, stratejik bir sektördür. Tarih bize göstermektedir ki tarımını kaybeden, geleceğini kaybeder. Bu nedenle stratejilerin ve politikaların merkezinde tarım olmak zorundadır. Tarım sektörü; ürünlerini maliyet-fiyat ilişkisiyle değil, piyasanın belirlediği fiyatlarla satar. Üretimini sezon içinde esnek biçimde ayarlayamaz ve doğa risklerine tamamen açıktır.’’