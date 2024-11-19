  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira para cezası
Takip Et

Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira para cezası

Afyonkarahisar'da sağlığa zararlı gıda ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira para cezası
Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bozulmuş, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki depoda yaptığı denetimde içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 215 kilogram sucuk ele geçirdi.

Gıdalara el konulurken, adli işlem başlatılan 3 kişiye 146 bin lira idari para cezası kesildi.

İsdemir sigorta şirketinden 155 milyon ABD doları tazminat alacakİsdemir sigorta şirketinden 155 milyon tazminat alacakEkonomi

 

Bursa’nın havası alarm veriyorBursa’nın havası alarm veriyorŞehirler

 

 

Ekonomi
Ford Otomotiv bedelsiz sermaye artırım kararı aldı
Ford Otomotiv bedelsiz sermaye artırım kararı aldı
Dicle’de TAKE projesi ile çiftçilere 25 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Dicle’de TAKE projesi ile çiftçilere 25 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
TEPAV: Enflasyon tahminlerindeki sık değişim itibar zedeliyor
TEPAV: Enflasyon tahminlerindeki sık değişim itibar zedeliyor
İsdemir sigorta şirketinden 155 milyon ABD doları tazminat alacak
İsdemir sigorta şirketinden 155 milyon ABD doları tazminat alacak
HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor
HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor