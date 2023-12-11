Ağır ticaride daralma kasımda da sürdü

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) 2023 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ağır ticari araç pazarı, bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 3 bin 949 adet oldu.

TAİD’ın verilerine göre, çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 oranında artarak 2 bin 87 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 23 oranında artarak bin 376 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 51 azalarak 486 adet olarak gerçekleşti.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü kamyon/çekici) son 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 55 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 45 oranında, kamyon satışları da yüzde 70 oranında artış gösterdi.

Toplam semi-treyler araç pazarı Kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 48 oranında azalarak 802 adet olarak gerçekleşti.

İlk 11 ayda satışlar yüzde 22 arttı

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 39 bin 133 oldu.

Söz konusu dönemde çekici satışları yüzde 14 oranında artarak 22 bin 270 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 54 oranında artarak 11 bin 731 adet olarak gerçekleşti.

16 ton altı kamyon satışları da yüzde 3 oranında artarak 5 bin 132 adet seviyesine geldi.

Ocak-Kasım dönemi semi-treyler araç pazarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 13 bin 503 adet oldu.