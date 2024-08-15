Aras Dağları'nda bal hasadı başladı: 160 ton bal üretimi bekleniyor

Türkiye'nin en doğusundaki Aras Dağları'nın birbirinden zengin bitki örtüsünde kurulan arı kovanlarında hasat başladı.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'ndaki yaylalar yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunuyor.

Birbirinden farklı bitki ve çiçek türlerini barındıran bölge, hayvancılığın yanı sıra bal üretiminde de önemli bir rol oynuyor.

Bu yıl bol yağmurlu geçen ilkbahar ve yaz mevsimiyle çiçeklenen yaylalarda bal üreticileri, sezonun ilk hasadını almaya başladı.

160 ton bal üretimi bekliyorlar

Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat, AA muhabirine, özellikle Tuzluca ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında üreticilerin organik bal üretimi yaptıklarını söyledi.

Kentte 300 aktif üreticinin olduğunu belirten Şabahat, "Iğdır genelinde yaklaşık 33 bin aktif arı kovanımız bulunmaktadır. Iğdır'ın yüksek rakımlı yaylalarında üretilen ballarımız tamamen organik ve doğaldır. Geçen yıla nazaran bu sene bal üretiminin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 160 ton bal üretileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"Bal üretimimiz geçen yılara göre daha iyi oldu"

Üretici Önder Tokaç da yaklaşık 10 yıldır Tuzluca'nın yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yaptığını belirtti.

Ürettikleri ballara laboratuvardan analiz belgesi aldıklarını ve bu sayede yüzde 100 organik olduğunu halka da gösterdiklerini anlatan Tokaç, "Bal üretimimiz geçen yıllara göre daha iyi oldu. Bu yıl havaların ilkbahar döneminde bol yağışlı geçmesi bal üreticileri için iyi oldu, bereketli geçti. Karakovan, süzme ve normal kovan olmak üzere üç çeşit bal üretiyoruz." ifadelerini kullandı.