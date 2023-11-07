Ağrı ticari pazarı ekimde yüzde 8 daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) 2023 yılı Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ağır ticari araç pazarı, bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 3 bin 172 adet oldu.

Ekim ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında azalarak bin 539 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 45 oranında artarak bin 233 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 31 azalarak 400 adet oldu.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 55 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 45 oranında, Kamyon satışları da yüzde 70 oranında artış gösterdi.

Semi-treyler araç pazarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 oranında azalarak 736 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim dönemi

2023 yılı Ocak-Ekim dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 35 bin 184 oldu.

Söz konusu dönemde çekici satışları, yüzde 14 oranında artarak 20 bin 183 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 59 oranında artarak 10 bin 355 adet seviyesine geldi. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 16 oranında artarak 4 bin 646 adet seviyesine çıktı.