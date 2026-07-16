Ağrı'da altın üretimi başladı: 32 bin ons hedefi

Türk Altın İşletmeleri AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Mollakara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümünü başarıyla gerçekleştirdi.

İlk üretim sonucunda 7 bin 474 gram altın elde edilirken projede, bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 32 bin ons altın üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Mollakara Altın Madeni Projesi'nin görünür ve muhtemel altın rezervinin 471 bin ons seviyesinde olduğu tahmin edilirken, bugünkü ons fiyatı 4 bin dolar olarak hesaplandığında yaklaşık 1 milyar 884 milyon dolarlık hasılat oluşturması bekleniyor.