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Ağrı'da özelleştirme kapsamındaki bir taşınmazın satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Ağrı'daki bir taşınmazın satışına ilişkin kararına onay verildi.

Haber Merkezi
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Ağrı'da özelleştirme kapsamındaki bir taşınmazın satışına onay
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Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'nın merkez ilçesine bağlı Suçatağı köyündeki 1863,66 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 30 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erhan Koç Tekstil İnşaat Turizm Gıda Sağlık Hizmetleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satışı kararlaştırıldı.

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