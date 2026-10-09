Agrobest, yeni hattıyla bitki korumada yerli payını artırıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / MANİSA

Tarım sektöründe üretim kapasitesini artırmaya odaklanan Agrobest Grup, Manisa Salihli’deki tesislerinde üçüncü etap yatırımını devreye almaya hazırlanıyor. 2022’de 100 bin ton kapasiteli tesisini faaliyete geçiren şirket, yeni yatırımla üretim gücünü artırırken, 35 ülkedeki faaliyetlerini de genişletmeyi hedefliyor. Agrobest Grup Türkiye Satış Koordinatörü Selami Yıldız, “Çiftçimizin risklerini azaltmak birinci önceliğimiz. Ar-Ge, bilim ve ihracatla büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“100 bin ton kapasiteli üretim tesisimizle gücümüzü artırıyoruz”

Agrobest Grup’un yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak bitki koruma ürünlerinin yanı sıra bitki besleme, biyolojik ürünler ve tohum alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Yıldız, “2002’de İzmir Kemalpaşa’da kurulan şirketimiz, 2022’de Manisa Salihli’de ikinci tesisini devreye aldı. 100 bin ton kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük bitki koruma ürünü üretim tesisine sahibiz. Yaklaşık 500 çalışma arkadaşımız, dünyada yaklaşık bin ruhsatımız ve 35 ülkede faaliyetimiz bulunuyor” dedi.

“2026 kolay bir yıl değil ama önemli adımlar attık”

2026’nın kolay bir yıl olmadığını, zirai donun çiftçiyi zorladığını ve maliyetlerle finansmana erişim sorunlarının sürdüğünü ifade eden Yıldız, “Buna rağmen Salihli’deki Ar-Ge Merkezimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmesi, Suudi Arabistan pazarı için iş birliği anlaşması imzalamamız ve EBSO’nun 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almamız önemli adımlar oldu. 1 Temmuz itibarıyla başlayan B-Reçete ve uygulayıcı belgesi zorunluluğu sürecinde de bayilerimizle birlikte sahada yoğun çalıştık” dedi.

2025’i yaklaşık 130 milyon dolar ciroyla kapattıklarını ve 2026 sonunda yüzde 20 büyüme hedeflediklerini belirten Yıldız, “Büyümeyi yalnızca rakamla ölçmüyoruz. Tahsilatı sağlıklı, bayisi güçlü, çiftçisi memnun bir büyüme istiyoruz. Sonbahar ekim dönemi bizim için belirleyici olacak. Özellikle hububat ve şeker pancarında sezonu iyi kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

“Salihli’de üçüncü etap yatırımında son aşamadayız”

Salihli Üretim Tesisleri’nin son yıllardaki en büyük yatırımları olduğunu ifade eden Yıldız, “Birinci etabı 2022’de, ikinci etabı 2025’te devreye aldık. Endüstri 4.0 standartlarında, modern ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarını ileri teknolojiyle karşılayacak bir üretim üssü oluşturduk. Şimdi üçüncü etabın devreye alımı için son aşamaya geldik. Ar-Ge’ye yaptığımız yatırım da aynı önemde. Salihli’deki laboratuvarımız bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi” diye konuştu.

“Yerli üretim kapasitemizi artıracağız”

Önümüzdeki dönemde Salihli’deki üretim altyapısını ve mevcut kapasiteyi geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Yıldız, “Stratejik bitki koruma ürünlerinde yerli üretim kapasitemizi artırmak ve çiftçimizin dışa bağımlılıktan kaynaklanan maliyet ve arz risklerini azaltmak önceliklerimiz arasında. Ar-Ge, üretim teknolojileri ve uluslararası ruhsatlandırma çalışmalarımız da sürecek. Yurt dışındaki yapılanmamızı da büyütüyoruz. 35 ülkede faaliyet gösterirken farklı pazarlardaki ruhsat ve ticari yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yatırımlara ilişkin daha kapsamlı bilgileri 2027 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

“2027’de ihracat, Ar-Ge ve yurt içi saha öne çıkacak”

2027’de ihracat, Ar-Ge ve yurt içi saha çalışmalarının öne çıkacağını belirten Yıldız, “Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ruhsatlandırma, iş ortaklıkları ve saha çalışmalarımıza yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Tescilli Ar-Ge merkezimizin ilk tam yılında kalıntı oranı düşük, çevreye daha duyarlı ürünlerimizi geliştireceğiz. Yurt içinde ise biyolojik ürün ve bitki besleme tarafını büyütmek istiyoruz” dedi. Özellikle hububat ve şeker pancarı gibi stratejik ürünlerde bitki hastalıklarıyla mücadeleye yönelik çözümlere odaklandıklarını ifade eden Yıldız, “Farklı hastalık etmenlerine karşı koruma sağlayan ve farklı etki mekanizmalarını bir araya getiren çözümler geliştiriyoruz. Amacımız yalnızca mevcut sorunlara yanıt vermek değil, direnç yönetimini de dikkate alan sürdürülebilir bir bitki koruma yaklaşımı ortaya koymak. Doğru zamanda ve doğru uygulamayla bitkinin korunmasına, verim kayıplarının azaltılmasına ve üretim maliyetlerinin daha kontrollü yönetilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yerli üretim gücümüz bizi farklılaştırıyor”

Sektörde kendilerini rakiplerinden ayıran unsurların başında yerli üretim gücünün geldiğini söyleyen Yıldız, “Güçlü üretim altyapımız arz güvenliği ve üretim sürekliliği açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun yanında geniş ruhsat ve çözüm çeşitliliğimiz, sahadaki teknik ekibimiz ve üretici örgütleriyle kurduğumuz güçlü bağ da bizi farklılaştırıyor. Bizim için iş, ürünü bayiye bırakmakla bitmiyor. Teknik ekiplerimiz üreticilerle birlikte çalışıyor ve satış sonrası desteği işimizin doğal bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

Sektörün önemli sorunlarından birinin etken maddelerde dışa bağımlılık olduğunu dile getiren Yıldız, “Etken maddelerin büyük kısmı yurt dışından geliyor. Kur ve tedarik sorunları doğrudan çiftçiye yansıyor. Çözüm, yerli üretimin ve etken madde yatırımlarının desteklenmesi. Bunun yanında don, kuraklık, aşırı sıcaklık ve düzensiz yağış gibi iklim kaynaklı riskler de tarımın önemli gündemlerinden biri. Tarım sigortasının yaygınlaştırılması ve üreticinin uygun koşullarda finansmana erişebilmesi büyük önem taşıyor” dedi.