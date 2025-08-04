Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.06 yıllık yüzde 33.52 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay kira artış oranı ne kadardı?

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu. Buna göre, Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.

Ağustos 2025 kira artışı hesaplama örneği

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Mevcut kira bedeli: 10 bin TL

Kira artışı yapılacak ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz artış oranı: %41,13

Kira artış tutarı: 4 bin 013 TL

Aylık yeni kira tutarı: 14 bin 013 TL