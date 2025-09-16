Ağustos ayında borsada yatırımcısına en çok kazandıran spor kulübü belli oldu

Ağustos ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyelere ulaşırken, spor hisseleri de bu yükselişten payını aldı. Endeksin aynı dönemde yüzde 5,07 artış kaydettiği görülürken, spor endeksi yüzde 9,77 değer kazandı.

Spor endesinde yer alan hisseler incelendiğinde, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan kulübün yüzde 17,7 ile Galatasaray olduğu belirlendi. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, borsadaki performansıyla yatırımcılarını memnun etti.

Bu dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 12,4 arttı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 8,1 yükseldi. Fenerbahçe Futbol AŞ ise yatırımcısına yüzde 1,63 kaybettirdi.

Fenerbahçe hisseleri yüzde 30,5 yükseldi

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise farklı bir tablonun ortaya çıktığı görüldü. Fenerbahçe'nin yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp olması dikkati çekti. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri yüzde 30,5 yükseldi.

Galatasaray'ın hisseleri yüzde 9,9 değer kazandı. Aynı dönemde Beşiktaş yüzde 34,5, Trabzonspor ise yüzde 40,9 kaybettirdi.

Galatasaray ağustos ayını 22 milyar 410 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray ağustos ayını 22 milyar 410 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 15 milyar 625 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 645 milyon 697 bin 936 lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 9 milyar 525 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.